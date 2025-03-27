Петербург окутал плотный туман
Всему виновником стал атмосферный фронт, который пришел в город накануне.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Санкт-Петербург этой ночью накрыл густой туман. Непроглядная пелена опустилась на спальные районы города.
Из окон едва можно было рассмотреть очертания ближайших домов. На дорогах водители ориентировались только по свету фар и фонарей. Местами туман был настолько плотным, что видимость не превышала десяти метров.
Всему виновником стал атмосферный фронт, который пришел в город накануне. Сейчас ситуация на улицах возвращается в норму, туман почти полностью исчез.
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