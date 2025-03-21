Однако для этого ЕС должен снять санкции с РФ.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук
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Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) могут передать под контроль США, чтобы Германия получала газ из России. Об этом сообщает газета Bild.
«Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод „Северный поток — 2“ и таким образом поставлять российский газ в Германию», — передает издание.
Однако, чтобы это реализовать, должно быть соблюдено обязательное условие: помимо США, санкции против России должен снять и Евросоюз. Ведь сейчас Германия вынуждена вести бизнес с РФ через третьи лица.
По словам эксперта по России из Немецкого экономического института Саймона Герардса, для ЕС снятие санаций немыслимо. Ведь это было бы «объявлением о банкротстве».
Тем не менее газета привела прогнозы специалистов. Они заявляют, что сближение США и России, а также возможная сделка вокруг «Северного потока — 2» принесут пользу той части газовой промышленности Германии, которая поддержит весь проект.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Германия готовится к увеличению государственного долга.
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