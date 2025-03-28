Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления

Среднегодовая температура в Северной столице за последние пять лет выросла до 7,3 градуса. Что об этом думают экологи?

Новый ледниковый период вряд ли грозит России. Напротив, климатологи говорят о стремительном потеплении. Так, например, в Петербурге за последние пять лет средняя температура воздуха выросла на один градус.

Уже нет таких морозных зим, а летом можно загорать не хуже, чем на южных курортах страны. Правда, у глобального потепления есть и немало последствий. По прогнозам, в разы увеличится число наводнений и ураганов, а некоторые виды растений могут и вовсе исчезнуть с улиц Северной столицы. Все минусы и плюсы изучила корреспондент «Известий Юлия Майданова.

Мало кто из этих петербуржцев, которые радуются весенним лучам, обратит внимание на последствия глобального потепления. А ведь они уже хорошо заметны. Температура повышается, ледники тают. Наводнения происходят все чаще. Берега Финского залива разрушаются. Эти дюны будто разъело. Происходит эрозия почв.

«Благодаря катастрофическим явлениям, таким как ураганы, которых 100% будет больше. Наши нагонные волны, которые иногда затопляли Петербург по вторые этажи, могут стать намного массивнее», — говорит эколог, специалист по биоразнообразию и охране природы Алексей Коткин.

Катастрофического наводнения не будет. Мы защищены дамбой. Но подтопления скажутся на подземных коммуникациях, метрополитене. Пострадают не только прибрежные районы, под угрозой и фундаменты исторических зданий.

В Петербурге стало намного теплее. Если в конце XIX века средняя температура составляла четыре градуса, в 2010-х годах уже 6,3. За последние пять лет отметка поднялась до 7,3.

«На два градуса, например, в июле средняя температура, то, что мы говорим о норме. Норма повысилась на два градуса. Но в зимний период этот, в декабре, в январе этот тренд составил даже до 3-4 градусов в январе», — говорит начальник Санкт-Петербургского центра Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Колесов.

Среднестатистический петербуржец скорее порадуется потеплению, ведь даже небольшой минус во влажном климате переносится очень тяжело. А вот местная флора страдает. С улиц исчезают вязы, клены, ясени.

«В связи с тем, что климат в Петербурге стал другой, он стал чуть теплее, то миграция насекомых из южных регионов, в частности из Москвы, происходит и в Петербург. Ясеневая златка — это такое страшное насекомое, которое уничтожает деревья», — говорит член экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга Сергей Лисовский.

Но у глобального потепления есть и глобальные плюсы. Многие виды растений лучше приживаются. Как раз деревья и спасут нас от жары. Посадки на берегах водоемов создадут естественный каркас и укрепят почвы. Но зеленых зон в городе недостаточно.

«Все усилия, связанные с уменьшением интенсивности движения, увеличением доли населения, пользующегося общественным транспортом, перевод транспорта на экологические виды топлива, электрификация транспорта, сказывается на качестве атмосферного воздуха», — говорит начальник отдела градоэкологического обоснования развития территории Санкт-Петербурга Артем Павловский.

Урбанистам уже не кажется глупой затеей оборудовать остановки кондиционерами. Они могут стать настоящим спасением, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Облик города в целом может серьезно измениться.

Каждый петербуржец различает сотни оттенков серого. Расхожая шутка. Ведь в архитектуре нашего города повторяется хмурое настроение природы. А климатологи говорят: уже пора, как в южных странах, красить фасады в белый.