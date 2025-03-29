Уже больше тысячи: число жертв землетрясения в Мьянме продолжает стремительно расти
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило одну тысячу человек
Фото: Reuters/Chalinee Thirasupa
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Возросло и количество пострадавших.
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме продолжает стремительно расти. Согласно данным агентства FrancePresse, жертвами природной стихии стали больше тысячи человек.
«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило одну тысячу человек», — сообщает агентство, ссылаясь на местные власти.
При этом портал Myanmar Now сообщает, что число пострадавших увеличилось до 2,4 тысячи человек.
«В субботу утром были опубликованы пересмотренные данные: число погибших составило 808 человек, еще 2,4 тысячи получили ранения», — говорится в сообщении последнего издания.
Землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки вскоре стали ощутимы в соседних странах, включая Таиланд, где также есть жертвы в результате землетрясения.
В Бангкоке продолжают разбирать руины небоскреба, который за считанные секунды сложился из-за стихийного бедствия, там же продолжают и искать выживших под обломками.
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