Дыхание весны: погода в Москве 31 марта

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

В области может быть чуть холоднее, чем в столице.

Дыхание весны: погода в Москве 31 марта

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Тема:
Погода

Жителей столицы 31 марта ожидает потепление до плюс 17 градусов, будет облачно с прояснениям, без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от плюс 15 до плюс 17 градусов. Ночью она опустится до плюс 2. В Московской области днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 0.

Прогнозируются восточный и юго-восточный ветер, скорость — 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве установлено больше ста метеодатчиков, которые фиксируют температуру, осадки, уровень снега и силу ветра. В День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как синоптики следят за погодой в городе.

Так, например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО. — Прим. ред.) работает доплеровский метеолокатор. Детекторы круглосуточно фиксируют любые изменения погоды. Эти данные помогают метеорологам отслеживать текущие погодные условия.

Тема:
Погода
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83.68
-0.15 89.66
-0.88
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