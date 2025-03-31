Дыхание весны: погода в Москве 31 марта

Жителей столицы 31 марта ожидает потепление до плюс 17 градусов, будет облачно с прояснениям, без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от плюс 15 до плюс 17 градусов. Ночью она опустится до плюс 2. В Московской области днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 0.

Прогнозируются восточный и юго-восточный ветер, скорость — 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве установлено больше ста метеодатчиков, которые фиксируют температуру, осадки, уровень снега и силу ветра. В День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как синоптики следят за погодой в городе.

Так, например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО. — Прим. ред.) работает доплеровский метеолокатор. Детекторы круглосуточно фиксируют любые изменения погоды. Эти данные помогают метеорологам отслеживать текущие погодные условия.