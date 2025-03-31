За ночь над территорией Калужской области уничтожены 24 беспилотника

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

На месте работает оперативная группа.

За ночь над территорией Калужской области уничтожены 24 беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силами ПВО над территорией Кировского района Калужской области уничтожены 24 БПЛА. Предварительно, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написано в в Telegram-канале губернатора.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, боевики ВСУ непрерывно атакуют российские регионы. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что съемочная группа «Вести. Донецк» подверглась атаке украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил сам телеканал.

Несмотря на то, что журналисты смогли избежать прямого попадания, часть осколков взрыва повредила автомобиль.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 мар
Над территорией России уничтожили шесть беспилотников ВСУ
30 мар
Шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР
28 мар
ВСУ нанесли удар по четырем районам Белгородской области
24 мар
ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России
23 мар
Обломок беспилотника повредил жилое здание в Астраханской области
23 мар
В Ростовской области человек сгорел заживо в авто после удара дрона ВСУ
22 мар
Дрон боевиков ВСУ попал в жилой дом в Ростове-на-Дону, повреждено 16 квартир
22 мар
Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область
22 мар
Над территорией Крыма был сбит беспилотник ВСУ
22 мар
Над территорией России за ночь сбили 47 украинских беспилотников
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

6:46
Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 апреля
6:30
«Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю
6:21
За ночь над территорией Калужской области уничтожены 24 беспилотника
6:14
В срочном порядке: администрация Трампа уволила сотни сотрудников Института мира США
6:00
Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта для всех знаков зодиака

Сейчас читают

СК назвал личность стрелявшего в Мурманске мужчины
Овечкин забил «Баффало», до рекорда Гретцки четыре шайбы
В бинтах и стяжках: Глюкоза устроила полуобнаженные танцы в ванной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп