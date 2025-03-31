За ночь над территорией Калужской области уничтожены 24 беспилотника

За ночь силами ПВО над территорией Кировского района Калужской области уничтожены 24 БПЛА. Предварительно, жертв и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 24 БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написано в в Telegram-канале губернатора.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, боевики ВСУ непрерывно атакуют российские регионы. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что съемочная группа «Вести. Донецк» подверглась атаке украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил сам телеканал.

Несмотря на то, что журналисты смогли избежать прямого попадания, часть осколков взрыва повредила автомобиль.