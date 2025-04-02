Снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра. Лучшее видео из зоны СВО

Российские снайперы уничтожили гексакоптер ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские стрелки остались незамеченными.
Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» и две пулеметные точки противника у Часового Яра. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Тяжелая снайперская пара Ярославского парашютно-десантного полка, вооруженная 12,7-мм снайперскими винтовками, выдвинулась на точку, выбрала удобную позицию и подготовилась к стрельбе. Дистанция до противника составляла около 500 метров.
Десантники долго отслеживали графики пролетов тяжелых БПЛА типа «Баба Яга». Все эти данные снайперская пара предавала на командный пункт полка для дальнейшего принятия решения по уничтожению выявленных целей.
Снайперы из Иваново, Костромы и Ярославля не первый год принимают участие в специальной военной операции. На их счету — сотни уничтоженных украинских националистов и их беспилотников.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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