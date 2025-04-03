Бойцы ВС РФ показали уникальные FPV-дроны. Лучшее видео из зоны СВО

Бойцы ВС РФ показали уникальные FPV-дроны
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.
Военнослужащие расчета БПЛА группировки войск «Центр» показали новые FPV-дроны на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.
Расчеты ударных дронов, управляемые по волоконно-оптическому каналу, группировки войск «Центр» поражают бронированную технику, укрепленные позиции противника, а операторы дронов с системой сброса уничтожают живую силу противника как днем, так и ночью.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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