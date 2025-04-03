Мужчина подорвался на мине ВСУ в Курской области

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

СК: житель Курской области получил ранение при подрыве на мине ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.

Житель Суджанского района Курской области подорвался на мине, оставленной украинскими боевиками летом прошлого года во время атаки на российские регионы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Согласно информации ведомства, это произошло между селами Борки и Плехово. Известно, что мужчина зацепился за растяжку.

«Зацепился за растяжку и в спину осколки полетели», — рассказал пострадавший мужчина.

Он уже получил необходимую медицинскую помощь. Действия боевиков ВСУ квалифицированы как теракт.

В ведомстве заявили, что все виновники преступления будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Херсонской области задержана за переводы денег ВСУ. Женщина отдавала личные сбережения для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, медикаментов и экипировки. Следственным подразделением УФСБ России по Херсонской области было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Тема:
Курская область
2 апр
Возбуждено уголовное дело в связи с атакой БПЛА на жилые дома Курска
2 апр
Следственный комитет расследует убийства мирных жителей в Курской области
2 апр
ВСУ планировали украсть иконы из церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Судже
1 апр
Молодой человек убил бабушку и брата в Курской области
31 мар
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
30 мар
Из Суджи в безопасные районы эвакуированы 676 человек
30 мар
От «Града» до «Урагана»: как российские военные добивают ВСУ в приграничье
30 мар
«В целлофановом пакете»: ВСУ не дали жительнице Суджи достойно похоронить сына
29 мар
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Курской области
29 мар
В Курской области нашли еще одного убитого ВСУ мирного жителя
+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
Новые подземные толчки в Мьянме: число жертв землетрясения превысило три тысячи
13:36
Природные пожары охватили несколько регионов России
13:24
Минобороны рассказало о новых атаках ВСУ на энергообъекты в России
13:23
Российские бойцы освободили населенные пункты Веселое и Лобковое
13:10
Умерла режиссер и актриса Наталья Назарова
13:07
Западные эксперты назвали провальным наступление ВСУ в Курской области

Сейчас читают

Умерла режиссер и актриса Наталья Назарова
На Онежском судостроительном заводе в Карелии начался пожар
Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп