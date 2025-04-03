Мужчина подорвался на мине ВСУ в Курской области

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.

Житель Суджанского района Курской области подорвался на мине, оставленной украинскими боевиками летом прошлого года во время атаки на российские регионы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Согласно информации ведомства, это произошло между селами Борки и Плехово. Известно, что мужчина зацепился за растяжку.

«Зацепился за растяжку и в спину осколки полетели», — рассказал пострадавший мужчина.

Он уже получил необходимую медицинскую помощь. Действия боевиков ВСУ квалифицированы как теракт.

В ведомстве заявили, что все виновники преступления будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Херсонской области задержана за переводы денег ВСУ. Женщина отдавала личные сбережения для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, медикаментов и экипировки. Следственным подразделением УФСБ России по Херсонской области было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.