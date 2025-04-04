Из Курской области сегодня приходят данные о том, что около 300 украинских боевиков заняли Белогорский мужской монастырь в селе Горналь. Это прямо на границе Курской области, а в самом монастыре есть большие подвалы, то есть оккупантам есть где укрыться, и они прекрасно понимают, что российская армия штурмовать обитель не будет.

А вот у самих боевиков никаких моральных и духовных принципов относительно святых мест просто не существует. Церкви грабят, превращают в огневые точки. А как иначе, если даже в Киеве не смогли спасти Лавру, те более что у националистов опыт борьбы с верующими сохранился еще со Второй мировой. Исторические параллели — в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Прямо в эти минуты в Киево-Печерской лавре совершается святотатство. Официально — идет ревизия мощей православных святых. Древние раки с нетленными мощами, которые веками покоятся под сводами дальних и ближних пещер, вскрывают. Берут биоматериал.

«Кара господня будет в обязательном порядке. Они не понимают, что они уничтожают самих себя, как людей, и уничтожают свое государство. Теперь можно с абсолютной точностью сказать, что государство Украина больше существовать не будет», — заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

Главный вопрос: а зачем ДНК-анализ? В киевском информпространстве звучит вариант: проверить на этнический состав. Если проще — доказать, что в пещерах лавры лежат не русские святые, а украинцы. Хотя ученые давно объяснили: генетически русские, украинцы и белорусы — потомки одних и тех же родов. Преобладают те же гаплогруппы по мужской хромосоме Y.

«В случае с восточнославянскими народами мы не видим такого сильного отличия в плане генофондов, они очень сильно похожи друг на друга. Здесь, скорее, правильно говорить про некий такой градиент или континуум между этими народами, то есть они плавно пересекают друг в друга в плане генетики», — объяснил директор по науке медико-генетического центра Александр Ракитько.

Для Киева наука — не аргумент. Важно, чтобы украинцем оказался преподобный Илия Муромец — прототип былинного богатыря, чьи мощи покоятся здесь. Преподобный Нестор Летописец — создатель «Повести временных лет». И не важно, что в те времена никакого понятия «Украина» не существовало. Украине нужно придумать своих национальных героев, а то, кроме Бандеры и Петлюры, никого и нет.

«Берутся пробы. Для чего, собственно, у мощей брать пробы на подобный генетический анализ, не совсем понятно. Вот, ну, в любом случае это и какой-то определенный шантаж, мне кажется, со стороны властей Украины. Шантаж и Русской православной церкви, и всего православного мира. Посмотрите, дескать, судьба ваших святынь в наших руках», — сказал доктор церковной истории, профессор ПСТГУ Владислав Петрушенко.

На отрицании всего русского, самих себя, по сути, пытаются изобрести свою идентичность. Где украинцы — высшая раса. Так уже было. Это «евгеника» — страшная игрушка нацистов.

«Им бы очень хотелось продолжить традиции Третьего Рейха, выращивать нового человека, не просто воспитывая его и вкладывая что-то в его голову, но и меняя его на генетическом уровне, проводя какую-то селекцию», — отметил ведущий научный специалист института российской истории РАН, кандидат исторических наук Андрей Марчунов.

Действия комиссаров по инвентаризации до деталей копируют «Аненербе» — в переводе «наследие предков» — организации, которую создал рейхсфюрер Гиммлер. Цель была — доказать превосходство нордической расы. Работали и на территории СССР, откуда вывозили реликвии и святыни.

«Православные святыни, впрочем, как и католические, как и буддийские, да как и святыни первобытных анимических культов — все это специалисты „Аненербе“ стремились забрать, привезти к себе в штаб-квартиру и исследовать», — рассказал историк, эксперт российского военно-исторического сообщества Александр Макушин.

Нацистские подходы в Киеве любят исторически. Вот цитата за 1942 год из газеты «Волынь», которую издавал Степан Скрыпник — племянник Петлюры и будущий патриарх непризнанной автокефальной украинской церкви — Мстислав:

«И сегодня освобожденные кровью и трудом немецкого воина из страшных оков 23-летней московско-еврейской азиатской неволи, мы, украинцы, с гордо поднятым челом поворачиваем к новой Европе, к той Европе, которая появилась в гениальном видении Великого Европейца — Адольфа Гитлера».

Вот только нынешние киевские нацисты плохо знают историю, иначе бы помнили: зондеркоманда в Киево-Печерской лавре уже была. Больше 80 лет назад.

«Фашистский генерал, который, вообще говоря, являлся католиком, он ходил по пещерам. Он подходит и говорит: „Это что, мощи?“ И вот он открыл раку, сдернул одеяние, и там ручки, там же ручки. И он ударил со всех сил кулаком по этой руке. И вдруг из руки полилась кровь прямо на этого генерала. Испуг был у всех, они просто все убежали», — рассказала журналист, директор благотворительного фонда Майя Пирогова.

В советское время тоже были попытки исследовать феномен Киево-Печерских святых. На анализ брали мироточащие мощи.

«И подтверждали: да, в этой маслянистой жидкости, или, как мы называем, святое мира, присутствует действительно жизнь. То есть белок, и это просто явление чуда, никак не иначе. То, что происходит сейчас, это просто вандализм, кощунство, сказать по-церковному, это святотатство», — заявил протоиерей Игорь Баранецкий.

А если доказать «украинство» святых не получится — всегда есть безотказный прием.

«Я это не утверждаю, но, может быть, эта комиссия для того, чтобы сказать: „Да, там ничего нет, там кости животных, там и так далее, их вообще надо выбрасывать, никакой ценности это не имеет, они какие-то там не мощи святых, какие-то московские попы все подменили“. И так далее», — предположил протоиерей Геннадий Шкиль.

Но все пророчества говорят об одном: осквернение лавры станет концом так называемого государства Украина.