Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Ислама
Мальчик почти не ходит.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю пятилетнего Ислама.
Из-за ДЦП мальчик почти не ходит. Ребенку нужна срочная операция, стоимостью более миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 2 503 605 рублей. Остальные средства пойдут на лечение других подопечных благотворительного фонда.
Большое вам спасибо!
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