Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

В столичном регионе ожидается похолодание.

Достаем зонтики: погода в Москве 5 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯЭдуард Корниенко

Тема:
Погода

Москвичей 5 апреля ожидают похолодание, местами дождь и мокрый снег. Будет облачно с прояснениями. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться от плюс 6 до плюс 8 градусов, а ночью опустится до минус 3. В Московской области будет немного холоднее — днем ожидается от плюс 4 до плюс 9 градусов, а ночью температура может упасть до минус 6.

В Сстоличном регионе ожидается северный и северо-восточный ветер, скорость — 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что апрель будет богатым на интенсивные магнитные бури, ожидается в лучшем случае три крупных всплеска и лишь изредка — непродолжительные периоды покоя.

Тема:
Погода
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