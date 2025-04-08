В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами

Эфирная новость 17 0

МЧС перебрасывает дополнительные силы и ресурсы, чтобы локализовать огонь и не допустить угрозы населенным пунктам.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пожары в Забайкалье

В Забайкальском крае наращивают группировку спасателей для тушения природных пожаров. Резервы перебрасывают из соседних областей. Всего 250 сотрудников МЧС и авиалесоохраны.

Сегодня на территории региона в огне свыше 20 тысяч гектаров зеленого массива. Ситуацию осложняет сухая погода и усиление ветра, который, судя по прогнозам, в ближайшие часы достигнет штормовых значений — 30 м/с. Пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Байкал», пламя подошло вплотную к дороге. Все заволокло дымом.

Огонь сейчас подбирается и к одному из крупных населенных пунктов. Специалисты прокладывают минерализованные полосы. Смог стоит в Чите. Жители сообщают о едком запахе гари.

Тема:
Пожары в Забайкалье
7 апр
Обстановка сложная: Дагестан накрыли лесные пожары
17 июл
Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
9 июл
Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров
3 июл
ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами
5 июн
На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
2 мая
В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
19 апр
Особый противопожарный режим: пал сухой травы угрожает городам и деревням в РФ
19 апр
Природные пожары в регионах России близко подобрались к жилым домам
13 авг
Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии
7 мая
Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
86.19
1.91 94.77
1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Россия и США проведут новый раунд переговоров в Стамбуле
18:55
«Полетим!»: Юлия Пересильд хочет устроить концерт на МКС
18:39
В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами
18:25
Производство китайских кроссоверов Jetour T2 и Omoda C5 запустят в России
18:10
Только спокойствие: как стресс может негативно сказаться на иммунитете
17:55
Ключевая ставка и возвращение компаний в РФ: о чем сообщила Набиуллина в Госдуме

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп