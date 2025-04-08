В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами
МЧС перебрасывает дополнительные силы и ресурсы, чтобы локализовать огонь и не допустить угрозы населенным пунктам.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Забайкальском крае наращивают группировку спасателей для тушения природных пожаров. Резервы перебрасывают из соседних областей. Всего 250 сотрудников МЧС и авиалесоохраны.
Сегодня на территории региона в огне свыше 20 тысяч гектаров зеленого массива. Ситуацию осложняет сухая погода и усиление ветра, который, судя по прогнозам, в ближайшие часы достигнет штормовых значений — 30 м/с. Пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Байкал», пламя подошло вплотную к дороге. Все заволокло дымом.
Огонь сейчас подбирается и к одному из крупных населенных пунктов. Специалисты прокладывают минерализованные полосы. Смог стоит в Чите. Жители сообщают о едком запахе гари.
- 7 апр
- Обстановка сложная: Дагестан накрыли лесные пожары
- 17 июл
- Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
- 9 июл
- Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров
- 3 июл
- ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами
- 5 июн
- На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
- 2 мая
- В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
- 19 апр
- Особый противопожарный режим: пал сухой травы угрожает городам и деревням в РФ
- 19 апр
- Природные пожары в регионах России близко подобрались к жилым домам
- 13 авг
- Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии
- 7 мая
- Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
86%
Нашли ошибку?