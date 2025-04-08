В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами

В Забайкальском крае наращивают группировку спасателей для тушения природных пожаров. Резервы перебрасывают из соседних областей. Всего 250 сотрудников МЧС и авиалесоохраны.

Сегодня на территории региона в огне свыше 20 тысяч гектаров зеленого массива. Ситуацию осложняет сухая погода и усиление ветра, который, судя по прогнозам, в ближайшие часы достигнет штормовых значений — 30 м/с. Пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Байкал», пламя подошло вплотную к дороге. Все заволокло дымом.

Огонь сейчас подбирается и к одному из крупных населенных пунктов. Специалисты прокладывают минерализованные полосы. Смог стоит в Чите. Жители сообщают о едком запахе гари.