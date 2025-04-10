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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака

Новые факты зверств ВСУ зафиксированы в Курской области. В селе Махновка обнаружены тела девяти убитых мирных жителей, которые погибли в результате целенаправленного обстрела частных домов.

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