Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Игоря

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказали о трехлетнем Игоре из Санкт-Петербурга.

У ребенка врожденный порок сердца. Мальчик уже перенес несколько операций, но срочно требуется новая. На ее оплату семье не хватает трех миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 841 035 рублей.

Большое вам спасибо!