Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Игоря

Эфирная новость 23 0

У малыша — врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказали о трехлетнем Игоре из Санкт-Петербурга.

У ребенка врожденный порок сердца. Мальчик уже перенес несколько операций, но срочно требуется новая. На ее оплату семье не хватает трех миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 841 035 рублей.

Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
10 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Игоря
4 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Ислама
3 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Ислама
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21 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятилетнего Андрея
20 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Андрея
14 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора
13 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Егора
7 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики
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На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики
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