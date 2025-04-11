Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Игоря
У малыша — врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказали о трехлетнем Игоре из Санкт-Петербурга.
У ребенка врожденный порок сердца. Мальчик уже перенес несколько операций, но срочно требуется новая. На ее оплату семье не хватает трех миллионов рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 841 035 рублей.
Большое вам спасибо!
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