Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании
Долгожданный отпуск поющей телеведущей начался со скандала в аэропорту.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Бузова/byzovahouse; 5-tv.ru
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Певица и телеведущая Ольга Бузова в ярости — сотрудница авиакомпании поменяла ей рейс и наличие багажа при вылете. Потная (по собственным словам), злая и уставшая она оказалась в аэропорту Дубая без сна, одежды, косметики и витаминов, видимо, очень важных для нормализации эмоционального состояния. В своем Telegram-канале звезда все рассказала подписчикам, приправив историю парой оскорблений в адрес насолившей ей женщины.
«У меня ничего нет с собой. Сейчас тут решают, где мой чемодан? Какая-то ***** меня решила переместить на другой рейс и решила, что я опоздаю на пересадку и просто отправила мой чемодан. А если там жизненно важные таблетки? А если я полечу на важную съемку, и штраф у меня несколько миллиардов долларов?» — возмущалась артистка.
История завершилась более-менее благополучно, не считая потраченных нервных клеток знаменитости. Как и Филиппа Киркорова, устроившего разборки в бутике элитного бренда в Дубае, Бузову спасло блестящее владение английским языком. Вот только вернуть багаж пока не получилось. Она назвала компанию «днищенской» и заклеймила ее навсегда. Еще бы, так испортить отдых, запланированный еще в сентябре!
«Желаю этой женщине, чтобы к ней относились люди так же, как она отнеслась к моему чемодану и моему полету в целом! Платить такие деньги и сталкиваться с таким днищенским отношением! В итоге я решила вопрос благодаря знанию английского и хорошей сотруднице. Прям у посадки на самолет», — заявила по итогу артистка.
Скрасил страдания селебрити только Rolls-Royce, предоставленный отелем, в котором остановилась певица. Хоть что-то хорошее за день произошло, заключила она.
Ранее 5-tv.ru писал о неожиданном дуэте: Ольза Бузова и Надежда Бабкина выпустили совместную песню.
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