Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

Долгожданный отпуск поющей телеведущей начался со скандала в аэропорту.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Бузова/byzovahouse; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в ярости — сотрудница авиакомпании поменяла ей рейс и наличие багажа при вылете. Потная (по собственным словам), злая и уставшая она оказалась в аэропорту Дубая без сна, одежды, косметики и витаминов, видимо, очень важных для нормализации эмоционального состояния. В своем Telegram-канале звезда все рассказала подписчикам, приправив историю парой оскорблений в адрес насолившей ей женщины.

«У меня ничего нет с собой. Сейчас тут решают, где мой чемодан? Какая-то ***** меня решила переместить на другой рейс и решила, что я опоздаю на пересадку и просто отправила мой чемодан. А если там жизненно важные таблетки? А если я полечу на важную съемку, и штраф у меня несколько миллиардов долларов?» — возмущалась артистка.

История завершилась более-менее благополучно, не считая потраченных нервных клеток знаменитости. Как и Филиппа Киркорова, устроившего разборки в бутике элитного бренда в Дубае, Бузову спасло блестящее владение английским языком. Вот только вернуть багаж пока не получилось. Она назвала компанию «днищенской» и заклеймила ее навсегда. Еще бы, так испортить отдых, запланированный еще в сентябре!

«Желаю этой женщине, чтобы к ней относились люди так же, как она отнеслась к моему чемодану и моему полету в целом! Платить такие деньги и сталкиваться с таким днищенским отношением! В итоге я решила вопрос благодаря знанию английского и хорошей сотруднице. Прям у посадки на самолет», — заявила по итогу артистка.

Скрасил страдания селебрити только Rolls-Royce, предоставленный отелем, в котором остановилась певица. Хоть что-то хорошее за день произошло, заключила она.

Ранее 5-tv.ru писал о неожиданном дуэте: Ольза Бузова и Надежда Бабкина выпустили совместную песню.

Тема:
Ольга Бузова
11 апр
Бузова смешит журналистов, а Дайнеко прячет обручальное кольцо: звезды на красной дорожке
11 апр
«Шикарный дуэт»: Бузова удивила фанатов новым треком с легендой эстрады
7 апр
Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой
5 апр
«История получилась грустная»: Ольга Бузова высказалась о смерти Паши Техника
1 апр
«Вся мокрая»: Ольга Бузова рассказала о своих необычных снах
26 мар
«Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям
13 мар
«Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании
5 мар
«Не ожидала»: Бузова оказалась в неловкой ситуации из-за полуголого мужчины
28 февр
Заживать будет месяц: Ольга Бузова решилась на изменения во внешности
27 февр
Скандал ради хайпа? Ольга Бузова и Лада Дэнс не поделили песню
Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

5:20
Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 12 апреля
5:13
Корреспондент «Известий» поймал футболку с автографом Овечкина
4:54
На пороге большого взрыва: на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный
4:35
Возлюбленная Родригеза спровоцировала слухи о беременности: «Закрутило меня, завертело»
4:16
Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании
3:58
«Острова из мусора — это ненормально»: Нюша призвала фанатов сортировать отходы

Сейчас читают

«Такая аскеза»: Басков признался, как справляется с эмоциональным выгоранием
«Оставаться людьми»: Хабенский и Емельянов рассказали, как творить добро
Сотрудничество, Африка и космос: что обсуждали Россия и США в Стамбуле
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп