«Промысел Божий»: синоптик пообещал погодное чудо на Пасху

Тишковец: снег растает в Москве через 48 часов из-за аномального тепла
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Москве и Центральной части России такой температуры не было более 100 лет.
В Центральной России на Пасху ожидается летняя ночь. Воздух прогреется до 12 градусов тепла и сохранится до +20. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Промысел Божий: к Пасхе Центральную Россию ждет лето и повтор рекорда тепла вековой давности! Вербное воскресенье завершит зиму в Москве. После недельного периода аномального холода и снега, климатический маятник на Русской равнине качнется обратно — в сторону небывалого аномального тепла!» — написал он.
Как отметил метеоролог, в понедельник в Москве ночью ожидается температура около ноля, а днем уже до +14 градусов. В связи с потеплением снег в городе исчезнет.
Во вторник утром будет прохладно от плюс четырех до плюс семи. Однако после полудня воздух прогреется до +15 и +18. В среду ожидается до +20. Таким образом снег сойдет в Подмосковье. В четверг и пятницу столбик термометра поднимается выше 20 градусов, что соответствует климатической норме июня. Такого тепла в столице не было уже 104 года. В субботу же обойдется без рекордов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Дальний Восток вернулась настоящая зима. Сугробы высотой 40 сантиметров накрыли дороги.
- 12 апр
- Готовьте солнцезащитный крем: когда москвичам ждать потепления
- 10 апр
- Снегопад обрушится на Петербург в ближайшие часы
- 10 апр
- Сугробы высотой 40 сантиметров накрыли Дальний Восток
- 9 апр
- Апрельский снегопад в Москве может стать рекордным за последние 30 лет
- 8 апр
- Апрельская зима добралась до Петербурга
- 8 апр
- «Погода почти на 2,5 месяца откатилась назад»: когда в Москве закончится внезапная зима
- 7 апр
- Снег на голову: как пережить внезапное возвращение зимы в регионы
- 7 апр
- Снежный покров Москве вырастет до 15 сантиметров
- 7 апр
- Москвичей предупредили об усилении снегопада. Последний раз такое было 27 лет назад
- 6 апр
- Москву накроет сильный снегопад: уровень погодной опасности повышен до оранжевого
Читайте также
75%
Нашли ошибку?