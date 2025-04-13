«Промысел Божий»: синоптик пообещал погодное чудо на Пасху

В Москве и Центральной части России такой температуры не было более 100 лет.

В Центральной России на Пасху ожидается летняя ночь. Воздух прогреется до 12 градусов тепла и сохранится до +20. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Промысел Божий: к Пасхе Центральную Россию ждет лето и повтор рекорда тепла вековой давности! Вербное воскресенье завершит зиму в Москве. После недельного периода аномального холода и снега, климатический маятник на Русской равнине качнется обратно — в сторону небывалого аномального тепла!» — написал он.

Как отметил метеоролог, в понедельник в Москве ночью ожидается температура около ноля, а днем уже до +14 градусов. В связи с потеплением снег в городе исчезнет.

Во вторник утром будет прохладно от плюс четырех до плюс семи. Однако после полудня воздух прогреется до +15 и +18. В среду ожидается до +20. Таким образом снег сойдет в Подмосковье. В четверг и пятницу столбик термометра поднимается выше 20 градусов, что соответствует климатической норме июня. Такого тепла в столице не было уже 104 года. В субботу же обойдется без рекордов.

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