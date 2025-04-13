Жителей Московской области предупредили об опасной погоде

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МЧС Подмосковья: ночью и утром 14 апреля ожидается туман и низкая видимость

МЧС Московской области предупредило о сильном тумане с ухудшением видимости

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Тема:
Погода

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

МЧС Московской области предупредило о сильном тумане в ночь на понедельник и ранним утром 14 апреля. По данным ведомства, видимость на дорогах снизится до 300 метров. Об этом говорится в официальном сообщении регионального управления.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными: снизить скорость, включить противотуманные фары, избегать резких маневров и по возможности отложить поездки. На улице лучше не терять бдительность — туман может окутать как трассы, так и жилые кварталы. В такую погоду легко не заметить поворот, остановку или пешехода.

Службы экстренного реагирования приведены в повышенную готовность. В МЧС напоминают: в условиях плохой видимости возрастает риск аварий и ДТП.

Синоптики уточняют, что плотный туман продержится до девяти утра, после чего постепенно начнет рассеиваться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Центральной России на Пасху установится по-настоящему весеннее, почти летнее тепло. По данным синоптиков, ночью температура поднимется до +12, а днем столбики термометров уверенно достигнут +20. Как рассказал метеоролог, в понедельник в Москве ночью похолодает до нуля, но уже днем воздух прогреется до +14. Благодаря потеплению последние снежные островки в столице окончательно растают.

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