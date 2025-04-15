Необоснованный рост: цены на пасхальные продукты возьмут под контроль

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Цены на пасхальные продукты возьмут под контроль

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Ретейлеров призывают не переписывать ценники на яйца, творог и куличи.

Под усиленный контроль попадут и цены на пасхальные продукты. Как пишут «Известия», с такой просьбой в антимонопольную службу обратились депутаты.

Поводом стал ежегодный скачок цен на основные товары к одному из главных христианских праздников. Торговые точки намеренно переписывают ценники на яйца, творог, сливочное масло и, конечно, куличи.

Ранее в Руспродсоюзе подсчитали примерную стоимость приготовления традиционного пасхального угощения. За год она выросла более чем на 10% — до 234 рублей.

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