Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

В регионе недосчитались 200 миллионов рублей.

По подозрению в мошенничестве был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом рассказал источник Telegram-канала «112».

В регионе не досчитались 200 миллионов рублей из 15 миллиардов, которые были выделены из бюджета страны для возведения оборонительных сооружений в Курской области.

Согласно информации «112», эти деньги распределялись через тендеры, их выигрывали фиктивные фирмы-однодневки. После того, как денежные средства были переведены, были созданы искусственные условия для неисполнения контрактов. Вскоре эти соглашения расторгались.

Экс-губернатору региона может грозить до десяти лет лишения свободы. Он занимал должность губернатора региона с октября 2024 года, но уже спустя два месяца написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Известно, что показания против него дал арестованный бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Он проходит по делу о хищениях при строительстве фортификаций.

Процессуальный статус Смирнова пока не определен.

По данным ТАСС в правоохранительных органах, вместе с Алексеем Смирновым был также задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

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