Расчеты ударных БПЛА на страже рубежей. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 33 0

Опубликовано видео работы расчета ударных БПЛА в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Операторы работают с ювелирной точностью и скрытностью.

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» эффективно выявляют и уничтожают военные объекты, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Беспилотные летательные аппараты круглосуточно ведут разведку, корректируют артиллерийский огонь и наносят точечные удары по позициям противника.

Расчеты работают скрытно и мобильно: каждый запуск происходит с новой точки, чтобы избежать обнаружения. Используемые дроны оснащены современными камерами ночного видения, а сами бойцы — детекторами дронов, позволяющими различать вражеские и свои аппараты. Благодаря высокой подготовке и техническому оснащению подразделение успешно уничтожает живую силу, технику и укрепленные позиции противника.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 74610 боевиков, 408 танков, 615 артиллерийских орудий, 333 боевые машины пехоты, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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