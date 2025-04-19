Температурные качели: в Москве 19 мая температура поднимется еще выше

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

Воздух будет по-настоящему летним.

Температурные качели: в Москве 19 мая температура поднимется еще выше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Тема:
Погода

В столичном регионе сегодня ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Соответствующий прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в дневное время суток будет колебаться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11. В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, а ночью температура может упасть до +8.

Ожидается также юго-западный ветер со скоростью до 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Тема:
Погода
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