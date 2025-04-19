Военные следователи установили личности трех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к массированной атаке на Курск 15 апреля. Об этом сообщили в СК России.

Согласно информации СК, к организации теракта причастны командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк.

Именно под их руководством боевики было запущено более 100 дронов для атаки по российскому региону, отмечают в ведомстве. В данный момент принимаются меры для установления их местонахождения.

В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали Курск с помощью беспилотников. В результате погибла 85-летняя женщина, пострадавшими числятся девять человек.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ совершили десять атак на объекты российской энергетики. Удары наносили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.