В Москве побит столетний температурный рекорд
Так тепло в апреле не было за всю историю метеонаблюдений.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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В Москве и Петербурге побит столетний температурный рекорд. Минувшие выходные стали самыми теплыми с 1921 года. Так жарко в апреле не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Не исключено, что и этот результат будет в скором времени превзойден.
Ведь воздух продолжает нагреваться. При этом синоптики не исключают, что до конца месяца в столицу может вернуться зима. Возможен небольшой снег, а температура будет опускаться до нуля градусов.
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