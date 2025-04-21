В Москве побит столетний температурный рекорд

В Москве и Петербурге побит столетний температурный рекорд. Минувшие выходные стали самыми теплыми с 1921 года. Так жарко в апреле не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Не исключено, что и этот результат будет в скором времени превзойден.

Ведь воздух продолжает нагреваться. При этом синоптики не исключают, что до конца месяца в столицу может вернуться зима. Возможен небольшой снег, а температура будет опускаться до нуля градусов.