Четыре пикапа и пять боевиков ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Опубликовано видео, как операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили пикапы ВСУ

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

По противнику ударили FPV-дроны группировки «Днепр».

Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили четыре пикапа и пять боевиков ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Подготовили оборудование, подняли птицу, долетели, сделали „объективку“. Увидели, что противник — расчет из четырех машин. Покружили, посмотрели, убедились и отработали по этим пикапам», — рассказал военнослужащий с позывным «Дантист».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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