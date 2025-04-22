Освобождение Курской области: российские бойцы вытеснили ВСУ из Горнальского монастыря

Последние укрепления украинских боевиков на территории региона практически ликвидированы.

Сегодня стало известно, что наши бойцы освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. С обстрела и захвата обители началось вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. В подвалах и корпусах комплекса засели сотни боевиков. Они соорудили из монастыря мощный укрепрайон, потому что он находится на господствующей высоте.

Между корпусами ВСУ разместили артиллерийские установки, оборудовали пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). А после того, как сопротивление ВСУ было сломлено, боевики, сбегая, подорвали исторические строения. Все подробности операции по освобождению обители расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Горнальский Свято-Николаевский монастырь под контролем российских военных. Эти кадры — главное подтверждение полного освобождения последнего крупного укрепрайона ВСУ в Курской области. Наша пехота рассредоточивается на территории монастыря, а артиллерия догоняет отступающих украинских боевиков.

Битва за полное освобождение Курской области с начала уникальной операции «Поток» не сбавляет оборотов. После падения форпоста ВСУ в Гуево, неумолимо быстро начала рушиться оборона противника в Горнали и уже в Сумской области. Наши войска по всей границе создают буферную зону, отодвигая орудия врага дальше от территории России.

Командование группировки «Север» фиксирует хаотичность и неорганизованность в действиях противника. Обороняться с оружием в руках готовы теперь далеко не все украинские военные. И вот очередное тому доказательство — боевики ВСУ без боя сдаются в плен.

«Мои подчиненные защищают деревни, дома, все участки. Чтобы мирные граждане смогли вернуться домой», — поделился заместитель командира взвода с позывным «Потап».

Молниеносному крушению обороны противника способствовало прежде всего освобождение Свято-Николаевского монастыря. Напомню, с обстрела и захвата этой обители началось вторжение ВСУ. Здесь, по некоторым данным, противник накопил гарнизон в пятьсот человек, размещая на территории святыни минометные и артиллерийские орудия.

«Отработал по ним пулемет, вынудили его открыть огонь. Двойками, тройками, ребята правильно начали перемещаться. Подавили точку противника», — рассказал командир роты с позывным «Восток».

Главный вопрос: что с ценными реликвиями монастыря? Центральная святыня — Пряжевская икона Божией матери, которая является наиболее известным и чтимым образом, была вывезена в Покровский храм во время вероломной атаки ВСУ. Судьба же остальных святынь до сих пор неизвестна.

«Они безбожники. Ничего не боятся, думают, что живут одним днем. Ну и, конечно, знаково, что Горнальский монастырь был освобожден в то время, когда весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение», — отметил политолог Иван Мезюхо.

Сейчас в селе Горналь проходит зачистка. Наши военные выявляют и ликвидируют разрозненные группы ВСУ, оставшиеся на курской земле, и пополняют трофейный список новыми образцами украинской техники. В этот раз на трассе была замечена эвакуированная бронемашина ВСУ «Дозор-Б» — очень редкий экземпляр. Что в очередной раз доказывает, что противник бросает все силы, чтобы удержать позиции в Курской области. Но это уже даже самим украинским военачальникам кажется невозможным. Нашим войскам осталось освободить примерно полпроцента всей территории области.