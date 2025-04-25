Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Опубликовано видео, как расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операторы дронов базировались в заброшенном доме на правом берегу Днепра.

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ на каховском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Противник активизировался. Неоднократно проводим в течение суток контрбатарейную борьбу и уничтожаем пункты управления БПЛА. То есть активизировались FPV-дроны, активизировались точки запуска дронов типа „Баба-Яга“. Эти точки разведка наша вычисляет. Мы, соответственно, как огневики их непосредственно поражаем», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Лысый».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Спецоперация
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