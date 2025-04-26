Инфраструктура аэродромов боевиков ВСУ уничтожена ударами ВС РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

ВС РФ поразили аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов ВСУ

Фото: ITAR-TASS/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Были ликвидированы восемь высокоточных авиационных бомб, два реактивных снаряда залпового огня и 236 БПЛА.

Объекты военной инфраструктуры боевиков Вооруженных сил Украины — аэродромы и склады боеприпасов — были уничтожены ударами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах», — сказано в сообщении.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) группировками войск «Запад» уничтожено четыре склада боеприпасов. «Восток» поразили склад горючего, «Днепр» и «Южная» — еще по одному хранилищу оружия.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы восемь высокоточных авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении. Было уничтожено 13 единиц боевой техники и орудий.

Тема:
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