Инфраструктура аэродромов боевиков ВСУ уничтожена ударами ВС РФ

ВС РФ поразили аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Фото: ITAR-TASS/ТАСС
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Были ликвидированы восемь высокоточных авиационных бомб, два реактивных снаряда залпового огня и 236 БПЛА.
Объекты военной инфраструктуры боевиков Вооруженных сил Украины — аэродромы и склады боеприпасов — были уничтожены ударами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах», — сказано в сообщении.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) группировками войск «Запад» уничтожено четыре склада боеприпасов. «Восток» поразили склад горючего, «Днепр» и «Южная» — еще по одному хранилищу оружия.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы восемь высокоточных авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении. Было уничтожено 13 единиц боевой техники и орудий.
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