Были ликвидированы восемь высокоточных авиационных бомб, два реактивных снаряда залпового огня и 236 БПЛА.

Объекты военной инфраструктуры боевиков Вооруженных сил Украины — аэродромы и склады боеприпасов — были уничтожены ударами Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах», — сказано в сообщении.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) группировками войск «Запад» уничтожено четыре склада боеприпасов. «Восток» поразили склад горючего, «Днепр» и «Южная» — еще по одному хранилищу оружия.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы восемь высокоточных авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении. Было уничтожено 13 единиц боевой техники и орудий.