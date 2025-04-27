Депутат Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 30 0

Депутат считает, что это событие нужно запечатлеть в учебниках по истории России.

Депутат Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко выступила с инициативой сделать 26 апреля - днем освобождения Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она сообщила 5-tv.ru.

текстЕкатерина Харченко. 5-tv.ru

Депутат подчеркнула, что 26 апреля 2025 года - дата, которая стала важной для всей страны.

«Хотелось бы заявить об инициативе, предложить 26 апреля сделать памятной датой в честь освобождения Соловьиного края от врагов», — сказала она.

Харченко добавила, что это событие нужно запечатлеть в учебниках по современной истории России для школьников и студентов.

«Сделать так, чтобы все подрастающие поколения россиян знали о подвиге наших защитников специальной военной операции в освобождении курской земли», — уточнила Харченко.

О завершении операции по освобождению региона президенту РФ Владимиру Путину накануне доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что 26 апреля российские военные вернули контроль над последним населенным пунктом в Курской области— селом Горналь.

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