Зонтик улетит? Синоптик рассказал о «сложной погоде» в шести регионах РФ 

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Вильфанд: дождь со снегом и сильный ветер ожидаются в шести регионах РФ

В шести регионах РФ прогнозируется сложная погода в ближайшие дни

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Тема:
Погода

Речь идет о дожде, снеге и ветре со скоростью до 30 м/с.

Ухудшение погодных условий стоит ожидать во многих регионах России в ближайшее время. Об это подробнее рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что в Иркутской области ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Более сильные порывы придут на Байкал, там ветер будет дуть со скоростью от 30 до 37 метров в секунду. К тому же дожди начнутся на Урале.

По словам метеоролога, в Иркутской области ситуация с погодой будет довольно сложной. Там может пройти пыльная буря. При этом в северной части региона следует ждать дождя, который перейдет в мокрый снег.

«В начале недели в прибрежной зоне Байкала ветер будет бушевать до 30 метров в секунду, на самом озере — до 37», — заявил специалист.

На территории Бурятии в следующие сутки ветер составит от 25 до 30 метров в секунду, а на севере будут сильные осадки.

«В Бурятии сейчас четвертый класс пожароопасности, ветер будет способствовать развитию пожаров. Сильный ветер прогнозируется и в Забайкалье», — добавил синоптик.

При этом в Свердловской области наступит холодная погода, пойдет мокрый снег, возможен и дождь. Вероятно распространение гололедных явлений.

В Челябинской области также пройдет дождь с мокрым снегом, а ветер усилится до 23 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода будет в регионах России в начале мая.

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