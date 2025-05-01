Нарушителей ждет внушительный штраф и даже арест.

Власти Эстонии 9 мая сделают вид, что Россия не имеет отношения к празднику. Как сообщается в материале издания ERR, местный Департамент полиции и погранохраны запретил публичные демонстрации и шествия в преддверии Дня Победы. Кроме того, под запретом, введенным на период с 9 по 10 мая, оказалась символика, связанная с РФ.

«В эти дни нельзя проводить шествия, митинги или выступления», — сказано в публикации.

Авторы отмечают, что ограничение будет действовать в Таллине и ряде уездов. В праздничные дни эстонские правоохранители будут работать в усиленном режиме, чтобы проконтролировать исполнение запрета. Нарушители могут быть арестованы или оштрафованы на 2,4 тысячи евро (Почти 223 тысячи в пересчете на рубли. — Прим. ред.).

Сообщается также, что ответственность ждет не только самих демонстрантов, но и тех, кто помогает им в организации в организации шествий или обеспечивает информационную поддержку праздничных акций.

Как прежде заявляли представители Службы внешней разведки (СВР) России, помешать празднованию Дня Победы планируют и власти Латвии. Уточнялось, что в стране запланировано массовое уничтожение военных мемориалов. В СВР подчеркнули, что такое поведение Риги говорит об отсутствии чести, достоинства и чувства благодарности.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова указала на уничтожение в Эстонии памяти о совместной борьбе с нацизмом.