Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Эта традиция символизирует память и уважение к героям, павшим в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День Победы, 9 мая.

Эта традиция — символ памяти и уважения к героям, отдавшим свои жизни в Великой Отечественной войне. Церемония проводится после военного парада.

Вместе с Путиным через Красную площадь прошли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Сербии Александр Вучич, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и другие лидеры государств, прибывших в Москву на памятные мероприятия.

Лидеры возложили к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата цветочную гирлянду из темно-красных роз, украшенную переплетенной георгиевской лентой.

Прах Неизвестного Солдата был торжественно перенесен к Кремлю 3 декабря 1966 года. Тогда останки извлекли из братской могилы, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе. В период с ноября по декабрь 1941 года в этом месте шли ожесточенные бои.

Могила Неизвестного Солдата — мемориальный архитектурный ансамбль. Его открытие состоялось 8 мая 1967 года, когда был зажжен Вечный огонь — символ памяти и славы погибших.

Торжественное шествие войск в честь 80-летия Великой Победы прошло 9 мая на Красной площади в Москве. В мероприятии, приуроченном к празднику, приняли участие главы нескольких государств.

В начале парада министр обороны РФ Андрей Белоусов проехал по парадным расчетам, поприветствовав таким образов участников. Затем Владимир Путин поздравил военнослужащих с 80-й годовщиной Победы.

По главной площади прошли боле девяти тысяч солдат. В их числе — участники спецоперации. В состав парада вошла военная техника и авиационная часть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

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