В Буэнос-Айресе на акцию «Бессмертный полк» вышло более 200 человек

В Буэнос-Айресе прошло шествие «Бессмертного полка», которое Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) подготовил перед Днем Победы. Об этом стало известно из сообщения российского посольства в Аргентине.

В ведомстве отметили, что в предпраздничной акции приняли участие как руководство посольств Кубы, Сербии и других стран, так и посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. К мероприятию также присоединились преподаватели и учащиеся при посольстве РФ в столице государства.

По имеющимся данным, акцию планируют провести и в других аргентинских городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пекине состоялась акция «Бессмертный полк». В ней участвовали более сотни россиян, а также граждане Китая и Белоруссии. Проходило мероприятие на территории посольства РФ в КНР.

Также шествие в первый раз за минувшие шесть лет организовали в Вашингтоне. Согласовали свое участие в американской столице 300 человек. Однако координатор проекта Анна Блоха сообщала, что акцию посетит меньшее количество людей.