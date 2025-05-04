Москвичам пообещали июньскую погоду 4 мая

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Леус: в Москве 4 мая воздух прогреется до +19 градусов

В Москве спрогнозировали теплую погоду и кратковременные дожди 4 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Однако к вечеру все резко изменится.

Теплая до +19 градусов, но дождливая и ветреная погода ожидается в Москве 4 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Это поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, делая сегодняшний день самым теплым на уходящей неделе», — написал он.

Однако к вечеру ожидается похолодание и кратковременные дожди. В некоторых местах будут ливни, а в южных и восточных районах возможны грозы.

Помимо этого, до 5 мая включительно в столице усилится ветер, порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Ветер достаточно силен, чтобы ломать крупные ветки и легкие конструкции. Поэтому жителям столицы настоятельно не стоит использовать в качестве укрытия деревья и не парковать под ними машины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему меняется погода на планете.

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