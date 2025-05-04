В Курской области загорелась АЗС после удара ВСУ

Автомобильная заправочная станция (АЗС) загорелась в Курской области после атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячки Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки», — написал он.

Хинштейн также добавил, что противник также атаковал жилой дом в селе ЗванномГлушковского района, в результате чего сгорел гражданский автомобиль.

К счастью, погибших и пострадавших удалось избежать.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.