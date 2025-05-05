Расчет РСЗО «Град» уничтожил орудие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Опубликованы кадры работы расчета РСЗО «Град»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» обеспечили продвижение штурмовых групп.

На Запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций. Выполнение данной боевой задачи стало результатом эффективного применения средств разведки и отлаженного взаимодействия между подразделениями группировки войск «Днепр».

Расчеты РСЗО «Град» нацелены на подавление артиллерийских орудий противника, включая пункты управления и места базирования беспилотных летательных аппаратов, что позволяет снизить разведывательные и ударные возможности ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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