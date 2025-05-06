Опубликованы кадры работы российских снайперов
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Нейтрализованы наблюдательные посты противника и сорвана ротация живой силы.
Снайперы отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск «Запад» нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из направлений в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
На кадрах снайперская двойка после получения задачи осуществила скрытное выдвижение в район боевых действий. В условиях активного применения противником разведывательных и ударных БПЛА, а также ввиду сложного рельефа местности и систематического артиллерийского воздействия противника, выбор огневой позиции осуществлялся с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой.
После оборудования огневой позиции военнослужащие приступили к наблюдению за противником, анализируя его действия и выжидая благоприятный момент для открытия огня. Произведя точный выстрел, уничтожили цель на дальностях свыше 1500 метров.
Результативность применения снайперского оружия на предельных дальностях обусловлена комплексом факторов, включающим в себя высокий уровень индивидуальной подготовки снайперов и оснащение их современными средствами наблюдения и прицеливания, такими как оптические и тепловизионные приборы.
Успешное выполнение задач требует от снайпера отличной физической подготовки, знания района предстоящих действий, быстроты принятия решений, мастерского владения маскировкой и точного расчета необходимого снаряжения и боекомплекта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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