Как российские операторы дронов уничтожают боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 58 0

Опубликованы кадры работы российских операторов FPV-дронов

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Бойцы ежедневно совершенствуют свои навыки.

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожают укрытые позиции ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Значение беспилотных летательных аппаратов в современном бою постоянно возрастает. Для эффективного выполнения боевых задач российские операторы дронов ежедневно совершенствуют свои навыки и тактику, что позволяет добиваться высоких результатов.

«Цели поступают ежедневно. Основные цели - это блиндажи, пункты временной дислокации противника. На передовой, которую они занимают, мы выбиваем их каждый день при ротации. Разведка обнаруживает, записывает, куда они зашли, сколько их, и докладывает нам, а мы соответственно поражаем», - рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Сибирь».

Операторы FPV-дронов, выполняя задачи по уничтожению живой силы противника, вносят значительный вклад в сохранение жизней штурмовиков и разведчиков, которые ежедневно выполняют боевые задачи в непосредственной близости от вражеских позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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