В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом

В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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День Победы 9 Мая

А 9 мая на большой экран центральной площадки парка будет транслироваться парад Победы на Красной площади

В кинопарке «Москино» пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Под открытым небом проведут военно-исторические реконструкции, кинопоказы, мастер-классы, представление «Победа! Знамя над Рейхстагом» и многое другое. Об этом сообщает mos.ru.

На площадке «Ступени Рейхстага» под открытым небом можно будет увидеть фильмы о войне. В репертуаре картины из золотого фонда киностудии «Мосфильм». В том числе будут показаны киноленты «Летят журавли», «Баллада о солдате», и «В бой идут одни „старики“» (на кинопоказы нужно приобретать билеты. — Прим. ред.).

Помимо этого, 9 мая на большой экран центральной площадки парка будет транслироваться парад Победы на Красной площади. Организаторы также планируют показать свой парад, в котором будут задействованы пехота, оркестр и военная техника.

На площадке «Рубежи обороны» проведут реконструкцию «Победа! Знамя над Рейхстагом», которую срежиссировал Игорь Угольников. Постановка расскажет о последних днях войны и боевых действиях в Берлине. В ней задействованы звезды российского кино: Сергей Маховиков, Алексей Колган, Виктор Добронравов, Сергей Селин и другие.

В праздничные выходные 8 и 10 мая кинопарк будет работать с 11:00 до 21:00, 9 мая — с 09:30 до 22:00, 11 мая — с 11:00 до 20:00.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн и представит проекты ко Дню Победы.

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