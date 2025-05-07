В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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А 9 мая на большой экран центральной площадки парка будет транслироваться парад Победы на Красной площади
В кинопарке «Москино» пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Под открытым небом проведут военно-исторические реконструкции, кинопоказы, мастер-классы, представление «Победа! Знамя над Рейхстагом» и многое другое. Об этом сообщает mos.ru.
На площадке «Ступени Рейхстага» под открытым небом можно будет увидеть фильмы о войне. В репертуаре картины из золотого фонда киностудии «Мосфильм». В том числе будут показаны киноленты «Летят журавли», «Баллада о солдате», и «В бой идут одни „старики“» (на кинопоказы нужно приобретать билеты. — Прим. ред.).
Помимо этого, 9 мая на большой экран центральной площадки парка будет транслироваться парад Победы на Красной площади. Организаторы также планируют показать свой парад, в котором будут задействованы пехота, оркестр и военная техника.
На площадке «Рубежи обороны» проведут реконструкцию «Победа! Знамя над Рейхстагом», которую срежиссировал Игорь Угольников. Постановка расскажет о последних днях войны и боевых действиях в Берлине. В ней задействованы звезды российского кино: Сергей Маховиков, Алексей Колган, Виктор Добронравов, Сергей Селин и другие.
В праздничные выходные 8 и 10 мая кинопарк будет работать с 11:00 до 21:00, 9 мая — с 09:30 до 22:00, 11 мая — с 11:00 до 20:00.
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