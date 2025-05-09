Уверенность и твердость духа: участник ВОВ рассказал об освобождении Китая
Участник ВОВ рассказал об освобождении Китая и службе на Дальнем Востоке
Фото, видео: Александр Становов/ТАСС; 5-tv.ru
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В 1943 году вместе с сослуживцами его отправили на Дальний Восток, чтобы держать оборону от японской армии на реке Амур
Во время Великой Отечественной войны солдат спасали уверенность, твердость духа и воспитание. Об этом 5-tv.ru рассказал ветеран ВОВ Александр Трынков.
«Я оказался на Дальнем Востоке, прямо на берегу Амура. Стояли наши советские войска, а на противоположном берегу — японские. Друг друга видели», — вспомнил он.
Александра Трынкова призвали в армию, едва ему исполнилось 17 лет. В январе 1943-го он встал на защиту Родины на берегу Амура, где через два года начались ожесточенные столкновения с Японией. Их итог — освобождение территории Китая от японских войск, включая район от Амура до Харбина, и полный разгром японской Квантунской армии.
Еще один Ветеран Великой Отечественной войны рассказал 5-tv.ru, что встречает День Победы в столице уже третий раз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, военные из Китая спели «Священную войну», маршируя на Красной площади. Эта песня — символ отваги и единства советского народа в борьбе против фашизма во время Великой Отечественной войны.
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