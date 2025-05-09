Уверенность и твердость духа: участник ВОВ рассказал об освобождении Китая

В 1943 году вместе с сослуживцами его отправили на Дальний Восток, чтобы держать оборону от японской армии на реке Амур

Во время Великой Отечественной войны солдат спасали уверенность, твердость духа и воспитание. Об этом 5-tv.ru рассказал ветеран ВОВ Александр Трынков.

«Я оказался на Дальнем Востоке, прямо на берегу Амура. Стояли наши советские войска, а на противоположном берегу — японские. Друг друга видели», — вспомнил он.

Александра Трынкова призвали в армию, едва ему исполнилось 17 лет. В январе 1943-го он встал на защиту Родины на берегу Амура, где через два года начались ожесточенные столкновения с Японией. Их итог — освобождение территории Китая от японских войск, включая район от Амура до Харбина, и полный разгром японской Квантунской армии.

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