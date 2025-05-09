Возродили одну из традиций: как в Сибири празднуют День Победы

Так, в Новосибирске по главной площади прошли больше двух с половиной тысяч человек.

Торжественные мероприятия проходят по всей Сибири. В Омске войска территориального гарнизона торжественным маршем прошли по Соборной площади.

В Кемерове в параде приняли участие расчеты президентского кадетского училища, сотрудники уголовно-исполнительной системы Кузбасса, личный состав Главного управления министерства внутренних дел.

В Новосибирске по главной площади прошли больше двух с половиной тысяч человек. Среди них — свыше ста участников специальной военной операции. Праздничное шествие открыли юные барабанщики из Сибирского кадетского корпуса.

В честь юбилея Победы в регионе возродили одну из традиций — показательные выступления курсантов военного командного училища. Впервые с 1995-го года они синхронно под марш «Баллада о солдате» выполнили строевые приемы с карабинами.