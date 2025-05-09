С фронта не вернулись 165 тысяч красноярцев: в регионе вспоминают павших в битвах ВОВ

Эфирная новость 178 0

В Красноярском крае вспоминают павших в битвах Великой Отечественной войны

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Их лица сегодня в колонне «Бессмертного полка».

Масштабные торжества в эти минуты проходят и в Красноярске. Праздничные мероприятия организованы во всех районах города. Но основные, конечно, в центре. За Парадом Победы в краевой столице наблюдал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Кажется, вся площадь затаила дыхание. Красноярск встречает 9 Мая. Знаменная группа торжественно выносит флаг Российской Федерации и Знамя Победы — точную копию того самого красного штурмового флага, который бойцы Идрицкой стрелковой дивизии водрузили весной 1945-го над Рейхстагом. И снова, как 80 лет назад, тишину прорывает громогласное: «Ура!»

Более двух тысяч человек — 39 парадных расчетов. Шествие открывают представители силовых ведомств и участники специальной военной операции. К бойцам в современной военной форме особое внимание зрителей.

За ними чеканят шаг курсанты и юнармейцы, кадеты и совсем юные девушки в форме медиков — это студенты, будущие врачи.

Последний расчет покидает площадь, уже слышен гул моторов. Механизированную колонну по традиции возглавляет легенда — танк Т-34. Символ несгибаемой силы и воинского подвига, он вновь напоминает о цене Победы.

За техникой с восторгом наблюдают тысячи жителей, сюда они пришли заранее, чтобы подойти поближе и разглядеть каждую деталь.

Во время Великой Отечественной Красноярский край стал одним из главных тыловых рубежей страны. Сюда, в Сибирь, эвакуировали сотни заводов. Гигантская по масштабам операция по переброске оборудования началась с первых дней войны.

У станков днем и ночью трудились женщины и дети. На заводе за моей спиной выпускали артиллерию и снаряды, вот такие зенитные пушки. Город выпускал радиоприборы, поставлял фронту металл. За этот подвиг Красноярску присвоено звание «Города трудовой доблести».

С фронта не вернулись 165 тысяч красноярцев — каждый третий из ушедших. Их лица сегодня в колонне «Бессмертного полка». Через весь город благодарные потомки пронесут их портреты, чтобы никто не был забыт.

Но праздник только начинается. Весь день — концерты, тематические площадки, выставки военной техники и фронтовая каша. А вечером небо над городом озарит праздничный салют — как символ того, что память жива.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
«Настоящая легенда во главе»: кадры военной техники на Параде Победы в Москве
9 мая
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы
9 мая
Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
9 мая
Задержания и запреты: русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы
9 мая
Поймала шпиона, пережила блокаду, получила орден: героическая жизнь 99-летней Марианны Курилович
9 мая
ТОС-2 «Тосочка» и самоходка «Мальва» впервые приняли участие в Параде Победы
9 мая
Возродили одну из традиций: как в Сибири празднуют День Победы
9 мая
Парад на Красной площади завершился песней «День Победы»
9 мая
Принимает Волгоград: блогеры из 19 стран отправились в тур по РФ в честь Великой Победы
9 мая
Никто не забыт: прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в честь 80-летия Дня Победы
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
«Настоящая легенда во главе»: кадры военной техники на Параде Победы в Москве
13:08
Больше пяти тысяч: Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
13:05
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы
13:00
Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
12:50
«Вечная слава защитникам Родины!» — Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
12:41
Задержания и запреты: русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу