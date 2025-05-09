«Этот день был, есть и будет особенным»: Андрей Соколов поздравил всех с Днем Победы

Любовь к празднику передалась народному артисту России еще «с молоком матери».

Народный артист России Андрей Соколов поздравил всех с Днем Победы и призвал чтить этот день. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на художественно-патриотическом фестивале «Театр Победы».

Этот праздник является одним из самых главных в жизни актера и всегда будет особенным для него. Как сказал Соколов, это передалось ему еще «с молоком матери».

«Это тот день, который был, есть и, надеюсь, всегда будет особенным. Хотел бы присоединиться ко всем тем словам, которые были сказаны по этому поводу», — рассказал он.

Артист отметил, что сейчас у нашей страны непростое время. Поэтому теперь, как никогда, важно чтить память наших героических предков, ведь на этом будут воспитываться следующие поколения.

«Низкий поклон всем тем, кто отдал свои жизни — близким, родным. Мирного неба всем нам», — сказал он

Ранее 5-tv.ru писал, что «железная бабушка» Мария Колтакова поздравила россиян с 80-летием Победы песней. Ветерана поздравили российские звезды и военнослужащие.