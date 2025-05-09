«Железная бабушка» Мария Колтакова поздравила россиян с 80-летием Победы песней

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 62 0

Ветерана поздравили российские звезды и военнослужащие.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Колтакова; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Участница Великой Отечественной войны и Курской битвы Мария Колтакова, известная как «Железная бабушка», исполнила песню «Катюша» в честь 80-летия Победы. Кадры опубликовал источник 5-tv.ru.

Российские исполнители также поздравили ветерана. К участнице фронтовых лет с теплыми словами обратились заслуженная артистка РФ певица Татьяна Буланова и народный артист РСФСР певец Лев Лещенко.

Также Марии Денисовне выразили благодарность военные второго батальона 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты и военные корреспонденты «Известий» Александр Сафиулин, Евгений Быковский и Эмиль Тимашев.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн торжественно обратился к Колтаковой.

Участники дагестанского ансамбля «Лукоморье» и шеф московского бюро ливанского канала Al Mayadeen Муссаллам Шеайто присоединились к поздравлениям.

Мария Денисовна Колтакова — 16-кратный рекордсмен Книги рекордов России. Ветеран соревновалась в турнире по стрельбе из пневматического пистолета, став самой возрастной участницей за всю историю. К тому же Мария получила такое же звание в спортивных соревнованиях по джип-триалу.

Участвовала «железная бабушка» и в экстремальных гонках в Сочи. В Северной Осетии она летала на реактивном самолете Л-29, в Белгороде управляла танком Т-72, а также в Белгородской области летала на планере «Бланик» Л-13 в составе экипажа.

Свой 100-летний юбилей ветеран ВОВ отметила новым достижением — простояла на гвоздях 100 секунд.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ.

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