«Железная бабушка» Мария Колтакова поздравила россиян с 80-летием Победы песней
Ветерана поздравили российские звезды и военнослужащие.
Фото, видео: © РИА Новости/Мария Колтакова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Участница Великой Отечественной войны и Курской битвы Мария Колтакова, известная как «Железная бабушка», исполнила песню «Катюша» в честь 80-летия Победы. Кадры опубликовал источник 5-tv.ru.
Российские исполнители также поздравили ветерана. К участнице фронтовых лет с теплыми словами обратились заслуженная артистка РФ певица Татьяна Буланова и народный артист РСФСР певец Лев Лещенко.
Также Марии Денисовне выразили благодарность военные второго батальона 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты и военные корреспонденты «Известий» Александр Сафиулин, Евгений Быковский и Эмиль Тимашев.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн торжественно обратился к Колтаковой.
Участники дагестанского ансамбля «Лукоморье» и шеф московского бюро ливанского канала Al Mayadeen Муссаллам Шеайто присоединились к поздравлениям.
Мария Денисовна Колтакова — 16-кратный рекордсмен Книги рекордов России. Ветеран соревновалась в турнире по стрельбе из пневматического пистолета, став самой возрастной участницей за всю историю. К тому же Мария получила такое же звание в спортивных соревнованиях по джип-триалу.
Участвовала «железная бабушка» и в экстремальных гонках в Сочи. В Северной Осетии она летала на реактивном самолете Л-29, в Белгороде управляла танком Т-72, а также в Белгородской области летала на планере «Бланик» Л-13 в составе экипажа.
Свой 100-летний юбилей ветеран ВОВ отметила новым достижением — простояла на гвоздях 100 секунд.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве встретили приехавшего на парад Победы из Севастополя ветерана ВОВ.
- 9 мая
- Самолеты красили гуашью: как снимали «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова
- 9 мая
- Родина-мать, Алеша и Неизвестный Солдат: какие главные мемориалы стоит посетить 9 Мая
- 9 мая
- Парад Победы прошел в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке
- 9 мая
- В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
- 9 мая
- Захарова: МИД ФРГ извинился за Холокост только по-французски и по-английски
- 9 мая
- Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском
- 9 мая
- Премьер Словакии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
- 8 мая
- Киностудия Горького покажет классику военного кино на крупнейших экранах Москвы
- 8 мая
- «Священная дата»: Путин произнес речь перед иностранными гостями
- 8 мая
- Сильнее огня и разлуки: трогательные письма времен Великой Отечественной войны
Читайте также
80%
Нашли ошибку?