«Быть верными России»: Виктория Цыганова поздравила граждан с Днем Победы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 57 0

Виктория Цыганова поздравила россиян с Днем Победы

Фото, видео: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

Те испытания, которые выпали советскому народу, подарили стране значимое предназначение.

Певица Виктория Цыганова считает, что те испытания, которые выпали на долю нашего многонационального народа, сделали нас особенными. Об этом она рассказала в своем поздравлении корреспонденту 5-tv.ru на художественно-патриотическом фестивале «Театр Победы».

Артистка душевно поздравила всех с Днем Победы и отметила, что это самый большой праздник в стране. По ее словам, предназначение России гораздо выше, чем быть простыми потребителями и ориентироваться на ценности, которые нас не волнуют. Огромное счастье — быть частью нашей многонациональной страны.

«Наша земля полита кровью наших отцов и прадедов. Мы ходим по их косточкам. Мы должны быть верными своей России, мы должны быть честными и должны понимать, что это счастье — родиться в России, служить ей, и быть вместе со своим народом. Поздравляю всех с праздником Великой Победы!» — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Мэр подчеркнул, что наследие фронтового поколения — главное оружие Победы в сегодняшней борьбе.

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