«Быть верными России»: Виктория Цыганова поздравила граждан с Днем Победы

Виктория Цыганова поздравила россиян с Днем Победы
Фото, видео: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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Те испытания, которые выпали советскому народу, подарили стране значимое предназначение.
Певица Виктория Цыганова считает, что те испытания, которые выпали на долю нашего многонационального народа, сделали нас особенными. Об этом она рассказала в своем поздравлении корреспонденту 5-tv.ru на художественно-патриотическом фестивале «Театр Победы».
Артистка душевно поздравила всех с Днем Победы и отметила, что это самый большой праздник в стране. По ее словам, предназначение России гораздо выше, чем быть простыми потребителями и ориентироваться на ценности, которые нас не волнуют. Огромное счастье — быть частью нашей многонациональной страны.
«Наша земля полита кровью наших отцов и прадедов. Мы ходим по их косточкам. Мы должны быть верными своей России, мы должны быть честными и должны понимать, что это счастье — родиться в России, служить ей, и быть вместе со своим народом. Поздравляю всех с праздником Великой Победы!» — отметила певица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Мэр подчеркнул, что наследие фронтового поколения — главное оружие Победы в сегодняшней борьбе.
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