«Эта кукла спасла мне жизнь»: жители блокадного Ленинграда рассказали о пережитых ужасах

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Кукла спасла жизнь жительнице блокадного Ленинграда Ирине Зимневой

Фото, видео: Федосеев Василий/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

1418 дней стали тяжелейшими для всего советского народа. И больше половины этого срока длилась осада города на Неве.

В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулись события Великой Отечественной. Красноармейцы отражали беспощадные удары врага. Миллионы людей трудились в тылу. Отдавали последнее на нужды фронта. Голодали и терпели лишения.

1418 дней стали тяжелейшими для всего советского народа. И больше половины этого срока длилась блокада Ленинграда. 9 Мая для свидетелей этих страшных событий — поистине священный день.

«Это кукла Валечка. Ей 153 года, она 1872 года выпуска. Эта кукла, получилась, нечаянно во время войны спасла мне жизнь. Мы встретились с Алексеем Осокиным, который рассказал, что ему пришлось разбирать эшелон с ленинградскими детьми, разбитым у нас на станции „Лычково“. И он из-под трупов, из-под горелых досок, из-под рваных, обоженных и кровью залитых одеялец, обнаружил лежащую девочку, у которой в руке была зажата красивая кукла. Рука у девочки была теплая. Он тогда позвал взрослых. Меня достали целую! Если б не кукла, я бы точно умерла», — вспоминает Ирина Зимнева, жительница блокадного Ленинграда

«В этот детский сад я попала еще до войны, это был музыкальный детский сад. Во время бомбежек наша воспитательница нам говорила: „Ребята, играйте громче, бейте в барабаны громче, дудите громче! Они улетят, они вас испугаются“. Мы ходили выступать к раненым. Причем, одно жесткое, очень жесткое было условие — мы не имели права ни у кого из раненых ничего взять. Ни кусочек сахара, не кусочек хлеба, потому что это раненые. И самое трудное было, ты читаешь стихотворение, а смотришь на этот хлеб и очень хочется. Но нельзя», — рассказывает Алла Азбукина, жительница блокадного Ленинграда

«Мне 87 полных лет, работаю в Институте гематологии и трансфузиологии. Каждая пятая доза крови, введенная бойцу раненому, была из Института гематологии из Ленинграда. Многие бойцы, которые получали кровь от доноров — а чья кровь, не скрывали — они хотели потом со своим донором познакомиться, потому что, собственно, кровь их спасала от смерти после ранения. И такой пришел боец. Он принес корзинку, наполненную землей, из которой потом стали расти ландыши», — делится историей Алла Чегодаева, жительница блокадного Ленинграда, патентовед Российского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

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