Действие перемирия между Россией и Украиной, объявленного Россией в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, официально завершилось.

За время прекращение огня с российской стороны, по данным Минобороны РФ, Киев успел совершить примерно до 9318 нарушений режима. В ведомстве также уточняли, что вместе с провокации, включающими удары беспилотниками, артиллерию, танки и другую военную технику Вооруженных сил Украины, предпринимались попытки проникновения на российские территории, в числе которых Курская и Белгородская область.

Кремль накануне праздничных выходных предложил украинской стороне прекратить огонь в зоне специальной военной операции. По решению президента РФ Владимира Путина, российские войска остановили боевые действия в ночь с 7 на 8 мая и остались на ранее занятых рубежах. Они продолжают соблюдать режим перемирия до 10 мая включительно.

Однако Киев от боевых действий не отказался. Украинские боевики уже предприняли попытки прорваться через границу с Россией четыре раза. Также ВСУ попытались совершить 22 атаки в Курской и Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал, российские силы до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР.