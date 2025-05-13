Стыдно, когда видно: на Каннском кинофестивале запретили «голые» платья

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На Каннском кинофестивале запретили слишком откровенные платья

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Eventpress Kochan; 5-tv.ru

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Модный фейс-контроль придется пройти и звездам в пышных нарядах с длинным шлейфом.

Никаких голых платьев и длинных шлейфов! На Каннском фестивале, который открывается уже сегодня, ужесточили требования к дресс-коду. Вероятно, организаторам надоело, что модные дискуссии затмевают обсуждение кино-премьер.

Прежде всего под запрет попали откровенные платья. На входе будут дежурить специально обученные ассистенты и оценивать "степень" наготы. Слишком открытые образы отныне признают неприличными.

Модный фейс-контроль придется пройти и звездам в пышных платьях с длинным шлейфом. Организаторы решили, что они мешают движению гостей по ковровой дорожке и затрудняют рассадку в театре. Поэтому таким, как блогер Виктория Юоня или актриса Фагун Тхакрар, пока придется забыть об излюбленных платьях, которые расстилаются по ковровой дорожке на несколько метров, а их дизайнерам придется поработать над более сдержанными и элегантными образами. 

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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