В Курской области при ударе ВСУ загорелась кровля недостроенной школы
Школу обязательно достроят, как только позволит обстановка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова
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В Большесолдатском районе Курской области загорелась недостроенная школа — причина возгорания связана с ударом ВСУ. Об этом врио главы региона Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
«Огонь был потушен», — отметил он.
На месте работали экстренные службы, пытаясь локализовать огонь и избежать масштабных разрушений. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять.
К счастью, пострадавших удалось избежать. Врио губернатора обратил внимание, что здание образовательного учрежждения обязательно достроят, как только позволит обстановка в регионе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области продолжается разминирование освобожденных населенных пунктов. Специалисты саперных подразделений тщательно проверяют территорию, где еще недавно проходили ожесточенные боевые действия. Каждое огородное хозяйство на приграничье буквально усеяно взрывчатыми устройствами и минами.
Для эффективной очистки используют подрыв тротиловой шашкой — это позволяет безопасно уничтожать опасные снаряды. Уже проверено и очищено около 20 населенных пунктов региона. Саперы отмечают большое количество самодельных мин, которые не соответствуют стандартам НАТО.
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