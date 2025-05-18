В Курской области при ударе ВСУ загорелась кровля недостроенной школы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Школу обязательно достроят, как только позволит обстановка.

В Курской школе полыхает пожар после удара ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова

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Тема:
Курская область

В Большесолдатском районе Курской области загорелась недостроенная школа — причина возгорания связана с ударом ВСУ. Об этом врио главы региона Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

«Огонь был потушен», — отметил он.

На месте работали экстренные службы, пытаясь локализовать огонь и избежать масштабных разрушений. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять.

К счастью, пострадавших удалось избежать. Врио губернатора обратил внимание, что здание образовательного учрежждения обязательно достроят, как только позволит обстановка в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области продолжается разминирование освобожденных населенных пунктов. Специалисты саперных подразделений тщательно проверяют территорию, где еще недавно проходили ожесточенные боевые действия. Каждое огородное хозяйство на приграничье буквально усеяно взрывчатыми устройствами и минами.

Для эффективной очистки используют подрыв тротиловой шашкой — это позволяет безопасно уничтожать опасные снаряды. Уже проверено и очищено около 20 населенных пунктов региона. Саперы отмечают большое количество самодельных мин, которые не соответствуют стандартам НАТО.

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