Российская армия освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Наши бойцы продолжают продвигаться в зоне СВО.
Фото: Александр Река/ТАСС
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Российские силы освободили села Марьино в Сумской области и Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.
Уточняется, что населенные пункты были взяты под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировок войск «Север» и «Центр».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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