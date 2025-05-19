Российские силы освободили села Марьино в Сумской области и Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

Уточняется, что населенные пункты были взяты под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировок войск «Север» и «Центр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.